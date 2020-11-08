Голубовская объяснила, почему УЗИ выявляет COVID-19 лучше, чем рентген

Хотя окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии

Ученые сравнили диагностические возможности этих методов у 143 пациентов с COVID-19

Для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом, в отделениях медицинской помощи лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки.

Об этом указала украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская. На своей странице в Facebook она привела в пример результаты исследования, в ходе которого ученые сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки.

"Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", – подчеркнула врач.

Врач рассказала, что УЗИ легких лучше подойдет для диагностики COVID-19, чем рентген грудной клетки

Профессор отметила, что ее коллеги ранее на кафедре широко стали применять УЗИ легких для обследования больных еще с марта, и сейчас накопили большой опыт. По ее словам, такой метод несложный, позволяет смотреть легкие в динамике, быстро и безопасно.

"Он доступный и незаменим, на мой взгляд, в условиях массового поступления больных, требующих динамического наблюдения. Его применение ограничивается только отсутствием соответствующих портативных устройств, легко переносимых в отделениях интенсивной терапии. Мы, например, таскаем целый аппарат, приобретенный университетом, по отделениям, но оно того стоит", – подчеркнула Голубовская.

Она добавила, что на рентгенах часто очаги коронавирусного воспаления "не видны". В таких случаях рентгенологи их описывают как "изменение сосудистого рисунка". Поэтому врач считает не целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания – так медики не подтвердят диагноз, а лишь потратять время на данные, на которые опираться не должны.

На рентгеновском снимке хорошо видны уже обширные участки поражения легких коронавирусом. Источник: Facebook Ольги Голубовской

Голубовская добавила, что делать КТ при легком течении заболевания тоже нет особой необходимости, даже если и есть пневмония – так тактика ведения больных не меняется. Но легкое течение – это не только показатели температуры, а и вся совокупность клинико-лабораторных данных.

"В общем, осваивайте УЗИ, коллеги, легких и не только. Пригодится… А вообще, любой врач может смотреть "свою" зону ответственности. Это расширяет кругозор и клиническое мышление", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что при подозрении на коронавирус пациентам в Украине должны бесплатно проводить компьютерную томографию и рентген.

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