Голубовская объяснила, какие из коронавирусов самые опасные. Видео

Хотя официальные данные о количестве заражений не отражают реальной картины в Украине и мире

По ее словам, это связано и с сезонной особенностью распространения инфекции

Голубовская говорит, что заболеваемость COVID-19 растет на глазах

В мире циркулируют семь коронавирусов, которые вызывают заболевания у человека. Но наиболее опасными являются три из них, среди которых и COVID-19.

Об этом рассказала в блиц-интервью от Минздрава врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. В ролике, опубликованном в Telegram-канале "Коронавирус в деталях", ответила на вопрос о сезонности вируса, который вызвал пандемию в мире.

"Четыре коронавируса постоянно циркулируют в природе, и мы заражались ими всю жизнь – они всегда вызывали легкий респираторный синдром. Но этот (COVID-19. – Ред.) – один их трех опасных, которые вызывают поражения легких", – подчеркнула специалист.

COVID-19 – один из трех наиболее опасных коронавирусов

По ее словам, сезон этих коронавирусов – зимний период, что связано как со свойствами возбудителей инфекций, так и с особенностью их передачи.

"Уже на сегодня нам известно, что степень тяжести заболевания и его вероятность зависят от дозы вируса. Из-за особенностей передачи она будет более интенсивной в зимний период, соответственно, и больных будет больше", – отметила Голубовская.

Она подчеркнула, что это прогнозируемо, и все сейчас наблюдают, как "заболеваемость COVID-19 растет на глазах". При этом член оперативного штаба по предотвращению распространения этой болезни в Украине выразила убеждение, что в нашей и других странах мира официальная статистика не отображает полную картину по количеству заражений.

"Но, к сожалению, растет доля тяжелых больных. Поэтому мы ко всем обращаемся с просьбой минимизировать риски подхватить вирус, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения", – подытожила инфекционист.

Видео с комментарием Ольги Голубовской об опасных коронавирусах смотрите по ссылке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач, доктор медицинских наук Ольга Голубовская объяснила "скачок" заболеваемости COVID-19 в Украине.

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