Голубовская – об изменении COVID-19: тяжело болеют дети, осложнения стали непредсказуемыми

Клиническая картина коронавирусной болезни в Украине радикально изменилась: в последнее время тяжело заболевают им люди все более молодого возраста, а осложнения у пациентов стали непредсказуемыми.

Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Ольга Голубовская. В комментарии "Украина 24" она назвала главные признаки.

"Мы столкнулись с абсолютно другой болезнью, она не та, которая была в прошлом году. Заболевание стало более длинное. Не 2 недели, как мы пациентам говорили, сейчас – уже до месяца, более того, заболевшие долго остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто проявляются бактериальные осложнения", – пояснила врач.

По словам Голубовской, клиническая картина коронавируса в Украине радикально изменилась

Специалист подчеркнула, что COVID-19 давно "помолодел" – он поражает не только людей в возрасте 50+, но и совсем молодых и детей. Помимо этого, на сегодняшний день, вероятно, из-за распространения южноафриканского штамма, клиническая картина изменилась еще больше.

"И у больных достаточно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность. Очень тяжело стали болеть дети – находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад", – отметила Голубовская.

Она предположила, что все это обусловлено новыми штаммами COVID-19. И сейчас уже известно, что британский вариант на 65% утяжеляет заболевание. В связи с этим на днях в Украине в который раз изменили протокол лечения коронавирусной болезни.

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