Голубовская: невысокая температура может указывать на COVID-19

Повышенная температура без других явных симптомов может указывать на наличие у человека коронавируса (COVID-19).

Об этом в эфире "112 Украина" рассказала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Она пояснила, что невысокая температура может говорить о легкой форме коронавирусной болезни.

"Температура 37,2 – это нормальная температура тела, которая может колебаться до этого предела в течение суток. Но об этом можно говорить только в привязке к конкретному пациенту, потому что есть тысячи различных причин возникновения температуры. В том числе легкое течение COVID-19. Если нет других симптомов, кроме температуры тела, надо понаблюдать за собой, следить за своим самочувствием", – сказала врач.

Голубовская добавила, что COVID-19 очень своеобразная болезнь, и "клиника" развивается у большинства со второй недели болезни.

"И если с 5-7 дня будет нарастать симптоматика, то нужно обращаться за медпомощью. У человека может быть отрицательный результат ПЦР-теста, но он при этом будет болеть", – отметила медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская призвала украинцев "не заморачиваться" сложными вопросами о COVID-19 и довериться медикам.