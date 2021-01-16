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/ Пульмонология

Голубовская: невысокая температура может указывать на COVID-19

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Повышенная температура без других явных симптомов может указывать на наличие у человека коронавируса (COVID-19).

Об этом в эфире "112 Украина" рассказала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Она пояснила, что невысокая температура может говорить о легкой форме коронавирусной болезни.

"Температура 37,2 это нормальная температура тела, которая может колебаться до этого предела в течении суток. Но это можно говорить только в привязке к конкретному пациенту, потому что есть тысячи различных причин возникновения температуры. В том числе легкое течение COVID-19. Если нет других симптомов кроме температуры тела надо понаблюдать за собой, следить за своим самочувствием", – сказала врач.

Голубовская добавила, что COVID-19 очень своеобразная болезнь, и "клиника" развивается у большинства развивается со второй недели болезни.

"И если с 5-7 дня будет нарастать сипмтоматика то нужно обращаться за медпомощью. При этом у человека может быть отрицательный результат ПЦР-теста, но он будет болеть", – отметила медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская призвала украинцев "не заморачиваться" сложными вопросами о COVID-19 и довериться медикам.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Темы
Коронавирус Лечение коронавируса в Украине
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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