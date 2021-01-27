Голубовская назвала важнейшее правило в лечении COVID-19

Лечить коронавирус (COVID-19) необходимо всеми доступными методами вовремя, чтобы избежать критического состояния в дальнейшем.

Об этом в Facebook написала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, отметив, что ее рекомендации были верными с самого начала пандемии.

"Во всем мире начинают признавать тот очевидный факт, о котором я говорила с самого начала в своих многочисленных лекциях и из-за чего настаивала на "недоказанных" протоколах – лечить COVID-19 всеми доступными методами надо вовремя, предотвращая всеми известными методами тяжелые и критические состояния", – сообщила медик.

Голубовская подчеркнула, что при лечении больных коронавирусом нет времени ждать.

"Это уменьшает нагрузку на отделения интенсивной терапии и повышает выживаемость", – пояснила врач.

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