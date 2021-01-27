Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Голубовская назвала важнейшее правило в лечении COVID-19

6.1т
Читать материал на украинском

Лечить коронавирус (COVID-19) необходимо всеми доступными методами вовремя, чтобы избежать критического состояния в дальнейшем.

Об этом в Facebook написала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, отметив, что ее рекомендации были верными с самого начала пандемии.

"Во всем мире начинают признавать тот очевидный факт, о котором я говорила с самого начала в своих многочисленных лекциях и из-за чего настаивала на "недоказанных" протоколах – лечить COVID-19 всеми доступными методами надо вовремя, предотвращая всеми известными методами тяжелые и критические состояния", – сообщила медик.

Голубовская подчеркнула, что при лечении больных коронавирусом нет времени ждать.

"Это уменьшает нагрузку на отделения интенсивной терапии и повышает выживаемость", – пояснила врач.

Голубовская назвала важнейшее правило в лечении COVID-19
Голубовская назвала важнейшее правило в лечении COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Лечение коронавируса в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
173
314
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости