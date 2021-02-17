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/ Пульмонология

Голубовская назвала тяжелые осложнения после COVID-19

4.6т
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У больных COVID-19 даже после выздоровления могут возникнуть осложнения в виде инфарктов, инсультов и психоневрологических проявлений.

Об этом в Facebook написала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Врач отметила, что такие осложнения могут возникать и без признаков респираторных синдромов, а также в отдаленные периоды после острой фазы.

"Мы неоднократно наблюдали тромбоэмболическиесобытия после выписки уже стабильных больных, собственно, как и дебюты последующего заболевания с таких эпизодов. И неоднократно говорили о том, что это ковидные инфаркты и инсульты, нравится это кому-то или нет", – сообщила она.

По словам Голубовской, также у больных после острой стадии могут возникать синдром Гийена-Барре, острый диссеминированный энцефаломиелит, лейкоэнцефалит и прочее.

"О когнитивных нарушениях уже известно всем. Кстати, они могут возникать и как следствие интенсивной терапии", – отметила медик.

Также у многих пациентов и даже медиков наблюдается посттравматический синдром, связанный с COVID-19.

"Я все время думаю о том, что должен испытывать больной человек, наблюдая, как рядом умирает человек, как врачи борются за его жизнь, как он сам старается выжить, обнимая фотографии своих близких", – резюмировала Голубовская.

Голубовская назвала тяжелые осложнения после COVID-19
Голубовская назвала тяжелые осложнения после COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская назвала важнейшее правило в лечении COVID-19.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
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