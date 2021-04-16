Голубовская назвала три фазы коронавируса и рассказала о методах лечения

Коронавирусная болезнь имеет несколько клинических стадий развития. Первая фаза длится около недели, обычно она обусловлена действием самого вируса и проходит незаметно или с незначительными симптомами.

В 20-25% случаев может повышаться температура тела, пропадать обоняние, как и при обычном респираторном заболевании. Об это в эфире канала "Наш" рассказала Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На этой стадии необходимо только симптоматическое лечение и применение противовирусных препаратов, отметила врач.

Вторая фаза COVID-19 является наиболее неприятной, она проявляется в реакциях иммунитета на вирус. Эта стадия является менее контролируемой и зависит в частности от количества возбудителя, попавшего в организм.

"Здесь происходит парадокс: мы всегда говорили, что человек выздоравливает при инфекционных заболеваниях благодаря своему иммунитету. Здесь же нет другого выхода и мы назначаем препараты, угнетающие иммунитет", – сказала Голубовская.

При таком лечении антитела к вирусу все равно вырабатываются. Инфекционист отметила, что механизм развития коронавируса по-прежнему находятся на стадии изучения и анализа.

Третья фаза коронавирусной болезни – это постковидный синдром, связанный как с самим вирусом, так и с лечением заболевания. Медик назвала эту стадию "серьезной медико-социальной проблемой".

Напомним, Голубовская заявила, что власти Израиля пошли правильным путем по сдерживанию пандемии коронавируса – завезли вакцину и одновременно ввели полный локдаун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Голубовская опубликовала часть доклада профессора Олега Чабана о том, как увеличение продолжительности сна ночью может уменьшить шансы заболеть COVID-19.

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