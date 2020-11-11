Голубовская назвала три фактора, от которых зависит течение COVID-19

Течение коронавируса (COVID-19), как и любого инфекционного заболевания, зависит от трех основных факторов.

Как сказала в интервью Алесе Бацман врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская, первый фактор – это доза возбудителя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чем большая доза возбудителя попадает в организм, тем, как правило, тяжелее протекает заболевание", – отметила она.

Голубовская отметила, что агрессивность коронавируса будет расти

Второй фактор – это вирулентность возбудителя, то есть его агрессивность.

"Есть штаммы менее агрессивные, а есть более агрессивные. Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует, особенно с наступлением холодов. И поэтому его агрессивность, понятно, будет расти", – подчеркнула врач.

И последнее – это реакция иммунитета на данный конкретный возбудитель. При заболевании COVID-19 происходит катастрофический ответ, направленный против своего организма.

"На сегодняшний день считается, что это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает, тем агрессивнее иммунная система на него реагирует и тем сильнее, в том числе, поражает свои органы. Вот такое своеобразное заболевание. Поэтому мы и говорим: "Минимизируйте вокруг себя количество этого возбудителя, старайтесь, чтобы его было меньше". Мы полностью в скафандр не оденемся, но надо максимально минимизировать количество этого возбудителя", – отметила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал