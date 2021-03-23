Голубовская назвала самые распространенные осложнения коронавируса

У людей, перенесших COVID-19, некоторые симптомы болезни остаются спустя месяц или даже два после острой фазы коронавирусной инфекции. Среди них фиксируют в частности потерю обоняния и вкуса, одышку, боль в груди, головную боль и другие.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в Туре (Франция) с участием 150 некритических пациентов, рассказала Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины, в статье для медицинского портала "Health-ua.com".

Чаще всего в переболевших коронавирусом фиксируют следующие осложнения:

потеря обоняния и вкуса: в 59% в начале заболевания, в 28% на 30-й и в 23% на 60-й день;

одышка: в 36,7% на 30-й день и в 30% на 60-й день;

астения (утомляемость и изменения настроения): в 50% на 30-й день и в 40% на 60-й день.

При этом стойкие симптомы на 60-й день чаще наблюдались у лиц в возрасте от 40 до 60 лет. На 30-й день стойкие симптомы сохранялись преимущественно в случае тяжелого течения COVID-19 и одышки в начале болезни.

Выделяют также отдельную категорию людей, которые переболели коронавирусом и не вернулись к своему первоначальному уровню здоровья в течение шести месяцев. Их называют Post-COVID long-hauler – "дальнобойщик".

Количество таких "дальнобойщиков" варьируется от 10 до 50% лиц, перенесших COVID-19. Их разделяют на две группы: лица, имеющие необратимые повреждения легких, сердца, почек или мозга, влияющие на их работу и те, у кого продолжают наблюдаться симптомы, несмотря на отсутствие заметных повреждений органов.

"Какой бы ни была природа изменений, связанных с длительным сохранением клинических проявлений или появлением новых симптомов после перенесенного острого заболевания, их наличие обусловливает потребность в реабилитации таких пациентов", – отметила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Голубовская сообщила, что в Украине на сегодня доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания коронавирусом, к тому же среди людей молодого возраста. Прошлой весной, когда в стране впервые ввели усиленный карантин, такого не было.