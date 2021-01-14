Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от COVID-19

Препарат тоцилизумаб, который в Украине используют для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом, пытались убрать из протокола лечения.

Об этом в Facebook сообщила ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская. Она привела в пример новое исследование, согласно которому тоцилизумаб и сарилумаб показали эффективность в борьбе с вирусом. Их обычно применяют в лечении ревматоидного артрита.

Голубовская рассказала о лечении тяжелых больных коронавирусом. Источник: liga.net liga.net

Были изучены 3,9 тысяч больных из 15 стран. Согласно полученным данным, указанные препараты спасают каждого 12-го больного в отделении интенсивной терапии. Потенциальный риск смерти снижается на 24%, пишет The Guardian.

После того, как были объявлены результаты исследования, Национальная служба здравоохранения США объявила о начале использования тоцилизумаба для лечения коронавируса.

"Хочу сказать некоторым нашим коллегам – если вы не понимаете, когда и кому назначать этот препарат, это ваши проблемы, а не смертельно больных пациентов. Учитесь, если дано, мы для этого все делаем, а если не дано, уходите из медицины или выбирайте себе профессию, не связанную с терапией. Об обсуждении протоколов в непрофессиональной среде, по "ссылочкам" активистами или чиновниками я вообще молчу, этот дурдом может быть только у нас. Неужели с самого начала не было понятно, что "ссылочки" появятся позже, а больных надо лечить сейчас? И теперь представьте себе, что было бы без нашего постоянно критикуемого всякими филологами и далекими от проблемы людьми протокола..." – возмутилась Голубовская.

Врач призвала перенести дискуссию по поводу протокола лечения в профессиональную плоскость.

Facebook Ольги Голубовской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав разработал специальные изменения, чтобы обеспечить оперативную закупку лекарств для больных COVID-19.

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