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/ Пульмонология

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист Все статьи автора

Голубовская: если COVID-19 начнет передаваться между человеком и животным, мы не справимся

1.3т
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Агрессивность коронавируса начнет снижаться лишь с 2022 года, а вот нынешний и еще 2021-й будут достаточно напряженными. Однако если COVID-19 мутирует и в мире укоренится тренд его передачи между людьми и животными – на противодействии пандемии можно ставить крест, – сказала в интервью OBOZREVATEL одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская.

– Какие у вас прогнозы относительно развития пандемии в целом?

– Надеемся, ничего тяжелого не повторится, разве что произойдет мутация с животными. Помните, в странах Скандинавии норки заразились коронавирусом, несколько из них даже убежало. Если, не дай Бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно, и этот тренд укоренится, – может начаться совершенно другая история. В таком случае, мы уже никогда не справимся. На противодействии можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное.

Пока надеемся, что нынешний сезон и 2021 год будет довольно напряженными, а потом все-таки агрессивность снизится. Если не произойдет каких-то сюрпризов.

– Вакцина поможет преодолеть эпидемию?

– Она будет работать так же, как и вакцина от гриппа. Возможно, будет предотвращать тяжелые формы заболевания, но вряд ли защита будет пожизненной. Почему пандемия? Потому, что у людей нет никакого иммунитета от этого вируса. Все привыкли к антителам, но иммунитет – это не только антитела. У нас еще циркулируют так называемые Т-клетки памяти.

В пандемии 2009 года (т.н."свиного" гриппа A/H1N1 – Ред.) очень тяжело болели в основном молодые люди. Старшие переносили легче, в том числе – и за счет вероятной циркуляции у них Т-клеток памяти еще со времен 77-го года, когда была вспышка очень тяжелого гриппа H1N1.

В США началась активная вакцинация от коронавируса
В США началась активная вакцинация от коронавируса

Когда накопится достаточное число переболевших, будет идти вакцинация – возможно, тяжелые формы заболевания коронавирусом будут сдерживаться.

– В начале разговора вы сказали, что мир входит в пандемический цикл. Что это значит?

– Периодически весь земной шар впадает в пандемии. Это цикличный процесс, на который мы не можем повлиять. Он малоизучен, все связано с очень тонкими взаимодействиями, с человеческой и природной популяцией. Накладываются факторы внешней среды. Средние века тоже прошли через цикл пандемий, многие из них не расшифрованы до сих пор. Например, смертоносное заболевание "английская потница" (часто заканчивается летально в течение нескольких часов с момента появления первых симптомов – Ред.).

Но мы должны быть готовы, должны обучать персонал, возобновлять систему противоинфекционной защиты. После этой пандемии мировое сообщество сделает очень серьезные выводы.

Я, например, считаю, что многие цивилизованные страны сильно проиграли в плане возможности противодействий инфекционным болезням. Кроме Китая, который сохранил систему: они посидели немного дома, но ничего, справились же. Нам тоже надо вкладывать деньги в свою безопасность хотя бы для того, чтобы знать, куда бежать потом.

– В обществе разгорелись дискуссии относительно темы "сбивать или не сбивать температуру при COVID"? Так нужно или нет?

– Есть закономерность инфекционного процесса и в его начальный период температуру сбивать нельзя. Это наша с вами защита, отработанная миллионами лет против любых возбудителей. Даже новых. Это и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток. И непосредственное воздействие на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению.

Так что вначале заболевания температуру сбивать нельзя, если для этого нет прямых показаний. Например, инсульт, органические поражения головного мозга или склонность ребенка к судорогам. Или же нет сил терпеть ее, либо же она очень высокая. В противном случае, сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы.

Гормоны тоже нельзя назначать без показаний. Когда состояние больного становится более тяжелым – у нас получается замкнутый круг. Он уже получает гормоны, клетки иммунной системы работают плохо, а мы вынуждены в этой фазе добавлять еще большую имунносупресивную терапию.

В первой части интервью мы говорили о том о том, что массовое тестирование на коронавирус в Украине уже неэффективно и узнавали, почему во всех бедах в украинской медицине не стоит винить нынешнего главу Минздрава Максима Степанова.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Коронавирус Лечение коронавируса в Украине
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
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