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/ Пульмонология

Голубовская: британский штамм COVID-19 более смертоносен

4.4т
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Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская сообщила, что британский штамм коронавируса более смертоносен по сравнению с другими мутациями.

Об этом медик рассказала на своей странице в Facebook, ссылаясь на новое исследование британских ученых. Голубовская отметила, что британский вариант спровоцировал недавний всплеск COVID-19 в Европе.

"Только вчера обсуждали с коллегами, что, учитывая такое большое количество тяжёлых больных, вероятно, британский вариант все-таки не только легче передаётся, но и более смертоносен. И вот подошло исследование, это подтверждающее – уровень смертности от варианта В.1.1.7 заметно выше, чем от других вариантов", – написала инфекционист.

Ученые выяснили, что коэффициент риска летального исхода для британского варианта B.1.1.7 составил 1,64, по сравнению с ранее циркулирующими версиями вируса. Результаты этого исследования дополняют предыдущие доказательства связи инфекции с вариантом вируса B.1.1.7 и повышенным риском смерти от COVID-19.

Голубовская отметила, что точные механизмы, лежащие в основе высокой смертности от британского штамма, все еще не ясны, но могут быть связаны с более высокими уровнями репликации вируса и более активным его распространением.

Скриншот.
Скриншот. Источник: Ольга Голубовская в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине циркулируют европейский, итальянский и испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не было обнаружено.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Тег
исследование
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