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/ Пульмонология

Гидроксихлорохин повышает риск смерти для больных COVID-19 – ученые

1.4т
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Эффективность препарата гидроксихлорохин против коронавирусной болезни COVID-19 до сих пор не доказали необходимыми тестами.

Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, как выяснили ученые, он создает дополнительную угрозу смерти из-за осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, сказано в результатах исследования, которые опубликованы в медицинском издании Lancet.

В исследовании анализировались данные 96 тысяч пациентов из 671 больницы по всему миру. Из них 14888 получали гидроксихлорохин или хлорохин в сочетании с антибиотиками или без них, а 81144 пациента, которым не давали эти лекарства, были выделены в контрольную группу.

Гидроксихлорохин повышает риск смерти для больных COVID-19 – ученые

Гидроксихлорохин повышает риск смерти для больных COVID-19 – ученые

По результатам анализа смертность в контрольной группе составила 9,3%, а смертность в группах, принимавших лекарства – от 16 до 23,8%. Значительная часть этих дополнительных смертей была вызвана проблемами сердечно-сосудистой системы, в частности, аритмией.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной инфекции. Трамп заявлял, что врач при Белом доме, с которым он проконсультировался, был не против приема этого препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в очередной раз поставили под сомнение эффективность разрекламированных президентом Дональдом Трампом таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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