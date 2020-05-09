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/ Пульмонология

Германия начала изучение украинских лекарств от коронавируса

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В Германии начали изучать в лабораториях действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения COVID-19.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что страны договорились о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса.

"У нас действительно очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса.

Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", – рассказал дипломат.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Германия
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