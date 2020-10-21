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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Физики разработали экспресс-тест для диагностики коронавируса

1.2т
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Ученые из Оксфордского университета создали диагностический тест, который находит и идентифицирует коронавирус менее чем за пять минут.

Результаты исследований опубликованы на сервере препринтов MedRxiv.

Данный метод позволяет с высокой точностью отличить SARS-CoV-2 от других вирусов, например, от возбудителя гриппа или от других человеческих коронавирусов.

Для анализа необходим мазок из зева, при этом не требуется выделения генетического материала. В начале теста происходит маркировка вирусных частиц в образце короткими флуоресцентными цепями ДНК. Затем используется микроскоп для получения изображений.

Тест быстро и точно определяет SARS-CoV-2
Тест быстро и точно определяет SARS-CoV-2

С помощью программного обеспечения вирус определяется быстро и автоматически. Такая маркировка индивидуальна, поскольку у каждого вируса свой химический состав внешней оболочки, размер и форма.

MedOboz ранее сообщал, что в Сингапуре разработан новый диагностический набор для выявления коронавируса, он анализирует дыхание человека.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Англия
Тег
диагностика
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