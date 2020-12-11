MED GOblin:

У меня COVID. Поэтому этот пост будет последним.

Ладно, шучу. Вытрите слезы. У меня просто COVID.

Однако хворь сия (как оказалось) дает достаточно много свободного времени для размышлений и рефлексий. И вот что подумалось: я часто глумлюсь над паранаучными фриками. Параллельно с этим, у части читателей может создаться ложное представление о "настоящих ученых", которые всегда выражают ИСТИНУ.

Я клянусь: слепая вера в науку, в рептилоидов, во второе пришествие Кухарчука – имеет одинаковый деструктивный потенциал.

"Арчибальд! Что это существо позволяет себе говорить о науке!?" – почти сорвалось из ваших уст.

Прошу, даже ежели вы подозреваете у автора этого сообщения пост-ковидную энцефалопатию, читайте дальше.

Итак, для иллюстрации факапов "официальной медицины" приведу 3 примера, касающиеся коронавируса (как темы бесспорно актуальной).

Поехали!

#3 – Эффективность лицевых масок.

Да-да, вы не ошиблись. Ученые пока саботируют ясность в этом вопросе. Начиналось все с невнятных колебаний медицинских опиньен лидеров "туда-сюда" – кому, когда и что носит или не носит.

Затем появляется "датское исследование", где ношение или неношение маски не влияло на то, заразитесь вы или нет.

Смешно, но как маска на больном человеке влияет на заражение окружающих (основное назначение) – ученые не исследовали.

Кохрэйн разводит руками.

Напряжение в обществе растет.

И это несмотря на то, что есть работы, в которых однозначно показана эффективность этих несчастных масок.

В общем, в этом кейсе есть прекрасный пример некорректных исследований, неправильных интерпретаций и провальной коммуникации.

#2 – Смертельная опасность ибупрофена

Кто обосрался? Правильно, – снова Франция. Именно тамошний врач опубликовал результаты наблюдения за 4 пациентами с ковидом и постановил, что именно ибупрофен привел к ухудшению их состояния.

Далее маргинальная тусовка начала подтягиваться и заверте... ну не то чтобы сильно, но ВОЗ пришлось выступать с официальными заявлениями опровержения этого бреда. Подробнее об этом в журнале CHEST.

В общем, и в этом кейсе есть прекрасный пример некорректных исследований, неправильных интерпретаций и провальной коммуникации.

#1 – Хлорохин нас спасет

Жил хлорохин. И была у него прекрасная репутация (неизвестно на чем основана).

И была эта репутация ТАКАЯ офигенная, что ему предоставили экстренную авторизацию, как препарата эффективного против коронавируса. И Трамп его пиарил, и весь мир начал скупать и включать в протоколы. И вся эта ботва начала вылезать человечеству боком.

А потом оказалось что хлорохин них*ра не помогает. И авторизацию быстренько отменили.

В общем, и в этом кейсе тоже имеем прекрасный пример некорректных исследований, неправильных интерпретаций и провальной коммуникации.

И список таких факапив – бесконечен.

А мораль, которую я хотел донести – наука является полезной не в виде идеализированного фетиша, а только в качестве полезного инструмента. И то, при условии что им правильно пользуются.