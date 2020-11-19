Не успели разработчики сообщить, что их вакцина на основе мРНК эффективно защищает от заражения коронавирусом, как в Сети стали распространяться фейковые новости о прививке.

О нескольких таких случаях пишет Deutsche Welle.

Фейк №1 – основатели BioNTech на своих личных аккаунтах в Twitter заявили, что в этом году они поставят вакцину от коронавируса.

Нет, это неправда. У супругов, основавших BioNTech, нет частных учетных записей в Twitter. Также подобной информации нет на сайте компании. Производители не раз подчеркивали, что применение и распространение их прививки требует одобрения регулятора и решения логистических вопросов.

Фейк №2 – вакцина от BioNTech и Pfizer изменит человеческую ДНК.

Американская журналистка Эмеральд Робинсон опубликовала в Twitter следующий текст:

"Напоминание: вакцина Pfizer использует технологию мРНК, которая никогда раньше не тестировалась и не одобрялась. Она подрывает вашу ДНК. 75% добровольцев, участвовавших в испытании вакцины, испытали побочные эффекты. Остерегайтесь".

Единственная правда – это то, что вакцины на основе матричной РНК ранее не одобрялись, хотя и тестировались на людях.

Введение мРНК никоим образом не меняет последовательность ДНК человеческого тела.

На сайте Немецкого института Пауля-Эрлиха есть заявление, которое объясняет невозможность интеграции мРНК в геном человека по ряду биологических причин.

Неправдой является и то, что 75% участников испытывали побочные эффекты. Ни Pfizer, ни Moderna не выявили таких высоких показателях.

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