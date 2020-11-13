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/ Пульмонология

Европейские реаниматологи не рекомендуют Ремдесивир для лечения COVID-19

  • Как считают специалисты, Ремдесивир не должен становиться традиционным методом лечения ковида

  • Исследования его эффективности показывают незначительное влияние на выживаемость больных

1.1т
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Ведущие мировые специалисты считают, что противовирусный препарат Ремдесивир не должен становиться рутинным подходом в лечении COVID-19.

Как сообщает Reuters, лекарственное средство не подходит терапии для тяжелых пациентов.

Напомним, что ранее Ремдесивир был одобрен регулирующим органом США для лечения коронавирусной болезни. Препарат входит в медицинские протоколы и используется во всем мире, как и в Украине.

По мнению Жозефа Кешесиоглу, который возглавляет Европейское общество реаниматологов, Ремдесивир не стоит использовать регулярно, поскольку нет достоверных доказательств его эффективности. Препарат либо влияет незначительно, либо не влияет никак.

ВОЗ, которая также провела исследование эффективности препарата, не согласна с его применением при COVID-19.

MedOboz сообщал, что американский регулирующий орган одобрил экстренное использование Бамланивимаба для лечения COVID-19. Препарат на основе моноклональных антител рекомендован при легком и среднем течении инфекции.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
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