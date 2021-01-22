Европа увеличила темпы вакцинации от COVID-19, а в Азии они упали – исследование

Жители стран Азии меньше выражают желание получить прививку против коронавируса, при этом среди населения Европы наоборот – растет количество тех, кто хочет пройти вакцинацию и кто уже ее прошел.

Последнее поясняют активным внедрением правительственных программ по иммунизации, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование трекера YouGov. Тот, в частности, показывает двузначное процентное увеличение показателей сделанных инъекций против COVID-19 в восьми из девяти европейских стран, и уменьшение среди азиатских.

"За пределами Европы картина менее позитивная: люди в нескольких странах Азии не проявляли большего желания получить прививку, а в некоторых случаях даже немного меньше желали пройти вакцинацию, чем когда их опрашивали в конце прошлого года", – поясняют исследователи.

Специалисты исследовали темпы вакцинации от COVID-19 в мире

Как известно, европейское агентство по контролю за лекарствами одобрило вакцины Pfizer&BioNTech и Moderna еще в декабре и начале января. На следующей неделе, предполагается, будет разрешено введение инъекций препаратом от AstraZeneca.

"Но национальные программы вакцинации были неравномерными: некоторые члены ЕС, такие как Дания и Мальта, вакцинировали более 3% своего населения, а другие, например Нидерланды и Франция, всего лишь 1%", – подчеркивается в докладе.

По данным исследователей, расширению темпов иммунизации мешали логистические проблемы, нехватка вакцин и длительные административные процедуры. Хотя Евросоюз поставил перед странами-членами цель вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета 2021-го.

Темпы вакцинации в разных странах The Guardian

Но если в Европе жители активно соглашаются на прививку, и в США сейчас 51% опрошенных говорят, что они счастливы получить вакцину или уже сделали это, то в Азии население менее охотно идет на вакцинацию.

"Наиболее заметный сдвиг произошел в Гонконге, где уровень вакцинирования снизился на 15 процентных пунктов, до 36%. Показатели приема также снизились в Малайзии и Таиланде (оба на четыре пункта) и на Филиппинах (пять пунктов). В Саудовской Аравии уровень принятия вакцины увеличился с 42% до 51", – говорят исследователи.

Добавим: согласно порталу Gedi Visual, на сегодня прививку против COVID-19 получили более 4,2 миллиона человек в мире.

Карта по вакцинации в мире lab.gedidigital.it

Как сообщал OBOZREVATEL, компании Pfizer и BioNTech согласились поставлять вакцину против COVID-19 для стран с низким доходом. В частности – по механизму COVAX, с которым сотрудничает и Украина.