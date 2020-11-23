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Сергей Дубров
Сергей Дубров
Президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Все статьи автора

Это манипуляция цифрами! Нельзя сравнивать летальность от COVID-19 с другими болезнями

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Можно ли сравнивать показатель летальности от коронавирусной болезни с другими болезнями?

С одной стороны, показатель летальности при CОVID-19 у нас вроде небольшой – 1,9%, около 2%, но здесь ситуация не в статистическом показателе летальности. Мы должны понимать, что туберкулезом или онкологией болеют 3-7% населения, а COVID-19 могут заболеть 70% населения. И общее количество умерших будет не 7 тысяч в Украине, а 150-200 тысяч.

Мне кажется, что это неправильно, это манипуляция таким образом сравнивать туберкулез, онкологию, инсульты, потому что количество людей, которое болеет другими болезнями гораздо меньше.

Если 70% населения Украины заболеют, а 2% умрет, то, извините, показатель смертности будет превышать все вместе взятые показатели при инсульте, инфаркте, туберкулезе и других заболеваниях не по проценту, а по абсолютному количеству людей.

Летальность при ковиде невысокая, но по абсолютному количеству людей, которые могут умереть и уже умерли, она довольно существенна.

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Автор
Сергей Дубров Сергей Дубров
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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