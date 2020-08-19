В Украине каждый день будет больше 2 тысяч новых зараженных COVID-19, смертей станет еще больше. Прогноз НАН

Количество новых выздоровевших составляет около 550 человек в день

Больше всего больных в течение следующей недели будут фиксировать на Львовщине, Ивано-Франковщине, Одесщине, Харьковщине, Буковине и в Киеве

Количество инфицированных коронавирусом в Украине продолжает неуклонно расти и к следующему вторнику, 25 августа, будет колебаться в пределах 1 670-2 580 больных при среднем значении 2 тыс. 100 в сутки. Количество новых летальных случаев за день будет в пределах 25-31, при среднем значении 28. Для сравнения на прошлой неделе среднее число инфицированных составило 1 тыс. 617 случаев и летальных – 23,6.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Больше всего больных будут фиксировать на Львовщине, Ивано-Франковщине, Одесщине, Харьковщине, Буковине и Киеве.

Статистика эпидемии коронавируса по регионам

Согласно данным прогноза, количество новых выздоровевших составляет около 550 человек в день. Количество активных инфицированных продолжает расти вместе с новыми зарегистрированными случаями. Среди всех летальных – 77% людей имели сопутствующие заболевания. Среди них сердечно-сосудистые – 63%, диабет – 19%, хронические заболевания легких – 7,5% и заболевания почек 6,8%. Некоторые больные имели более одного сопутствующего заболевания.

Скриншот по количеству летальности от коронавируса

Количество новых инфицированных и новых активных инфицированных за день

"Наименьшее количество новых случаев наблюдается чаще всего в понедельник – на 20% меньше средних значений, наибольшее – с четверга по субботу, на 11-13% больше средних значений. При развитии эпидемии самая большая вероятность увидеть рекордные значения в субботу", – отметил Загородний.

По его словам, статистика по Украине продолжает демонстрировать устойчивый рост. Среди регионов с высоким уровнем пораженности самые быстрые темпы распространения эпидемии наблюдаются в Харьковской и Черновицкой областях.

С подробным прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

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