Эпидемиолог спрогнозировала спад COVID-19 в Украине, но назвала важное условие

В Украине заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, когда граждане начнут четко соблюдать все меры, необходимые для ее сдерживания. И если это будет сделано уже сейчас, то стабилизировать ситуацию удастся по крайней мере до конца этой весны.

Об этом заявила врач-эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград во время брифинга. Он транслировался онлайн на YouTube-канале "Укринформа".

"Сейчас сделан акцент на вакцинации, что очень ценно. Но и она не будет решающей в борьбе с пандемией. Тактика, к которой все страны мира имеют однотипный подход, – это прежде всего карантинные меры", – отметила она.

Эпидемиолог спрогнозировала период спада заболеваемости COVID-19 в Украине

По словам специалиста Минздрава, пока Украина только входит в третью волну пандемии COVID-19. А распространение вируса является очень динамичным процессом, который требует определенного времени – как на рост, так и на спад заболеваемости.

"Если сегодня введем реальные карантинные ограничения и абсолютно контролируемым будет их соблюдение, то, несмотря на сложности, обусловленные в том числе и циркуляцией высокопатогенных штаммов, на конец мая стабилизируем ситуацию", – предположила Виноград.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что за год пандемии коронавирус в Украине получил свои особенности и нестандартно реагирует на привычное лечение. По ее словам, нужно немедленно вводить общенациональный локдаун, не дожидаясь, пока "вспыхнут" другие области.

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