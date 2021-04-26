Эпидемиолог предупредила о приближении к Украине индийского штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об ухудшении эпидситуации с распространением и заболеваемостью COVID-19 в азиатско-тихоокеанском регионе – в европейских странах уже регистрируется мутация вируса, которая возникла в Индии.

А это свидетельствует, что она приближается и к Украине. Об этом на онлайн-конференции рассказала эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского НМУ им. Даниила Галицкого Наталия Виноград, передает "Укринформ".

"Сначала на новый штамм, индийский, никто особо не обратил внимания, казалось, что по тем мутациями оно не прописывается, будет изменение клинической картины или параметров. К сожалению, тревога еще в том, что этот вариант регистрируется в многих европейских странах. Я обращаю внимание на европейский континент, потому что Украина здесь. Он рядом с нами, в Чехии, в семи европейских странах уже его подтвердили", – пояснила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология".

Индийский штамм коронавируса уже рядом с Украиной, – эпидемиолог

По ее словам, сейчас в Индии, Непале, на Шри-Ланке, в странах юго-восточной Азии наблюдается существенное изменение эпидемической ситуации с очень высокими показателями заболеваемости и летальности от коронавируса.

"Последняя по сравнению с предыдущей неделей выросла на 90%. Это наибольший рост, который имела территория за все время, как и тенденция по повышению уровня заболеваемости – на 67%", – сказала Виноград.

Эпидемиолог отметила, что среди рисков распространения нового штамма – миграция населения, в частности студентов из Индии, а также туристический поток в эту часть мира, который продолжается несмотря на пандемию.

Она также добавила, что сейчас в мировой эпидпроцесс очень быстро заходят и островные государства, например Мальдивы, где в последние недели наблюдается рост заболеваемости.

"Это свидетельствует о том, что это миграционные процессы, туда прилетают на отдых, и есть занесение инфекции. К сожалению, острова тоже стали территориями высокого риска заражения", – объяснила Виноград.

Напомним: в странах мира выразили крайнюю обеспокоенность вспышкой коронавируса в Индии – 350 тысяч новых случаев ежедневно стали рекордными для государства с населением в 1,35 миллиарда человек. В то же время есть опасения, что смертей там в десять раз больше, чем официальные две тысячи в день. Теперь одни государства блокируют въезд людей с Индии, а другие отправляют излишки вакцин на субконтинент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Виноград объяснила, идет ли на спад третья волна COVID-19 в Украине и станет ли вирус сезонным.

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