Эпидемиолог объяснила, почему вакцину от COVID-19 нужно вводить дважды

В вакцинах против коронавируса нет живого вируса, поэтому проводится их кратное введение в организм человека.

Как рассказала в эфире "Украина 24" заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко, в таком случае сохраняется иммуногенность вакцины.

Одинаковая схема вакцинации разработана для всех стран мира

"Разработчики провели соответствующие исследования, определились, какая доза должна быть, какая кратность, и увидели, что оптимальнее всего введение двух доз", – отметила она.

По словам Чумаченко, для всех стран мира разработана одинаковая схема вакцинации, которая приведет к наилучшему результату – наиболее высокому уровню иммунитета, способному защитить человека от заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL: