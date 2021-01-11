Эпидемиолог объяснила, почему вакцину от COVID-19 нужно вводить дважды

В вакцинах против коронавируса нет живого вируса, поэтому проводится их кратное введение в организм человека.

Как рассказала в эфире "Украина 24" заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко, в таком случае сохраняется иммуногенность вакцины.

Одинаковая схема вакцинации разработана для всех стран мира

"Разработчики провели соответствующие исследования, определились, какая доза должна быть, какая кратность, и увидели, что оптимальнее всего введение двух доз", – отметила она.

По словам Чумаченко, для всех стран мира разработана одинаковая схема вакцинации, которая приведет к наилучшему результату – наиболее высокому уровню иммунитета, способному защитить человека от заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, которую получит Украина, показала эффективность в 78% на поздних стадиях испытаний в Бразилии.

Накануне Нового года Украина подписала контракт о поставках вакцины производства компании Sinovac Biotech. В максимально короткие сроки наша страна должна получить 1,9 миллиона доз этого препарата.

Договор на закупку вакцины Sinovac Biotech опубликован в системе государственных закупок ProZorro. Стоимость одной дозы составляет $18 – это один из самых дорогих подобных препаратов наряду с вакциной от Moderna.

Украинцы критически отреагировали на намерение государства закупить китайскую вакцину Sinovac Biotech. Людей возмутила не только цена, но и выбор производителя препарата.

Между тем Украина продолжила переговоры о поставках вакцины от коронавируса с несколькими иностранными компаниями.

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