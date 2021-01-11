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/ Пульмонология

Эпидемиолог объяснила, почему вакцину от COVID-19 нужно вводить дважды

1.3т
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В вакцинах против коронавируса нет живого вируса, поэтому проводится их кратное введение в организм человека.

Как рассказала в эфире "Украина 24" заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко, в таком случае сохраняется иммуногенность вакцины.

Одинаковая схема вакцинации разработана для всех стран мира

Одинаковая схема вакцинации разработана для всех стран мира

"Разработчики провели соответствующие исследования, определились, какая доза должна быть, какая кратность, и увидели, что оптимальнее всего введение двух доз", – отметила она.

По словам Чумаченко, для всех стран мира разработана одинаковая схема вакцинации, которая приведет к наилучшему результату – наиболее высокому уровню иммунитета, способному защитить человека от заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, которую получит Украина, показала эффективность в 78% на поздних стадиях испытаний в Бразилии.

  • Накануне Нового года Украина подписала контракт о поставках вакцины производства компании Sinovac Biotech. В максимально короткие сроки наша страна должна получить 1,9 миллиона доз этого препарата.

  • Договор на закупку вакцины Sinovac Biotech опубликован в системе государственных закупок ProZorro. Стоимость одной дозы составляет $18 – это один из самых дорогих подобных препаратов наряду с вакциной от Moderna.

  • Украинцы критически отреагировали на намерение государства закупить китайскую вакцину Sinovac Biotech. Людей возмутила не только цена, но и выбор производителя препарата.

  • Между тем Украина продолжила переговоры о поставках вакцины от коронавируса с несколькими иностранными компаниями.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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