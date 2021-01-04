Эпидемиолог из Британии предупредила о возможной опасности мутанта COVID-19

Новый мутировавший штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Британии и сейчас распространяется по миру, особенно заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет.

Это делает его более опасным по сравнению с предыдущим. Такое убеждение высказала в Twitter эпидемиолог Мария Дипти Гурдасани из Лондонского университета королевы.

По ее словам, из-за повышенной заразности среди детей мутант COVID-19, скорее всего, значительно быстрее будет передаваться взрослым. Это в свою очередь ускорит распространение инфекции и рост количества летальных случаев от нее.

Эпидемиолог предупредила об опасной особенности "британского" штамма COVID-19

"Распространение нового варианта по сравнению с предыдущим по возрастной группе свидетельствует о том, что соотношение между S- (вариант прокси) и S+ (нормальный штамм) является самым высоким для тех, кто в группе 0-9 и 10-19 лет – данные до середины декабря", – объяснила британский эпидемиолог.

Гурдасани заявляет, мол, уже сейчас ситуация приобретает "тревожный характер на многих уровнях". Она призывает действовать немедленно, чтобы не допустить еще большего распространения мутировавшего штамма. Одним из выходов, по ее мнению, может быть закрытие школ.

"Все факты свидетельствуют, что нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Британии... Необходимо закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу вируса", – подытожила Гурдасани.

Скриншот сообщения Twitter Deepti Gurdasani

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что новый штамм COVID-19 может быть заразнее, чем предыдущая его версия.