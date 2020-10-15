Другой штамм коронавируса назвали угрозой для человека: вызывает рвоту и диарею у свиней

При этом исследователи из США проверили способность вируса заражать клетки человека

По словам ученых, его массовая вспышка может разрушить животноводческую отрасль

Речь идет о вирусе SADS-CoV, который передался свиньям от летучих мышей

Штамм коронавируса, известный как синдром острой диареи у свиней (SADS-CoV), вероятно, может также распространиться на людей.

Такое предположение сделали ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США). Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что этот штамм возник от летучих мышей, впервые был обнаружен в 2016 году и с того времени заражает стада свиней по всему Китаю.

У животных инфекция вызывает сильную диарею и рвоту. По словам специалистов, особенно опасен этот вирус для молодых поросят, и есть основания считать, что угрозу он несет также людям.

В частности, в ходе нового исследования ученые протестировали несколько типов человеческих клеток, инфицировав их синтетической формой SADS-CoV. Так, тесты показали, что их широкий спектр был восприимчив к вирусу, включая клетки печени, кишечника и дыхательных путей.

"В то время как многие исследователи сосредотачиваются на бета-коронавирусах – SARS и MERS, альфа-коронавирусы могут оказаться столь же серьезной, если не большей, проблемой для здоровья человека, так как передаются между разными видами", – подчеркнул один из авторов работы профессор Ральф Барик.

Исследователи поясняют, что перекрестный защитный коллективный иммунитет часто не позволяет людям заразиться многими коронавирусами, обнаруженными у животных. При этом заявляют, якобы результаты тестирования показывают, что у людей еще не выработался такой иммунитет к SADS-CoV.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дании решили убить около миллиона норок после обнаружения новых случаев заражения коронавирусом среди животных на фермах, которые разводят их для получения меха.

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