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/ Пульмонология

Доказан способ передачи COVID-19 по воздуху: зона риска – до 5 метров

3.7т
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Ученые из США получили новые данные, которые подтвердили, что коронавирус (COVID-19) передается по воздуху на расстоянии до 16 футов (до 5 метров).

Новое исследование показало, что передача вируса в виде аэрозоля происходит, когда респираторные капли распадаются на крошечные частицы, которые можно вдыхать, передает Daily Mail.

Чтобы определить расстояние, на котором происходит заражение, ученые взяли пробы воздуха в больничной палате у двух пациентов с коронавирусом, у одного из которых была активная инфекция. В результате частицы заразного вируса были обнаружены на расстоянии от 7 (2 м) до 16 (до 5 м) футов от пациентов.

Ученые из Университета Флориды сообщили, что такие капли, не просто содержат кусочки генетического материала COVID-19, но на самом деле заразны. Распространение аэрозоля происходит, когда из дыхательных капель образуются крошечные частицы размером менее пяти микрометров, что меньше частицы пыльцы.

Исследователи пояснили, что этот метод более опасен с точки зрения передачи, чем респираторные капли, но его можно уменьшить, избегая переполненных помещений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали эффективный способ избежать заражения COVID-19.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
США
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