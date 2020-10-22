Доброволец погиб при испытании вакцины от COVID-19

В ходе глобальных испытаний вакцины от COVID-19, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет, умер один из участников.

Об этом сообщает FierceBiotech со ссылкой на Reuters.

Несмотря на это, испытания прививки будут продолжаться, поскольку умерший доброволец получил плацебо, а не вакцину от коронавируса. Причиной смерти 28-летнего мужчины стали осложнения, вызванные COVID-19.

"Мы не можем комментировать отдельные случаи в продолжающемся испытании оксфордской вакцины, поскольку мы строго соблюдаем правила медицинской конфиденциальности и клинических испытаний, но мы можем подтвердить, что все необходимые процессы проверки были соблюдены", – сказал представитель AstraZeneca в электронном письме.

Он также добавил, что все значимые медицинские события тщательно оцениваются исследователями испытаний, независимым комитетом по мониторингу безопасности и регулирующими органами.

MedOboz ранее писал, что ученые нашли способ подавлять чрезмерную воспалительную реакцию организма на коронавирус.

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