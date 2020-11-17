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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

До мая 40% украинцев переболеют коронавирусом – прогноз иммунолога

  • Специалист прогнозирует, что до мая следующего года около 40% населения Украины будут заражены COVID-19, а 40 тысяч случаев могут закончится летально

  • По мнению врача, это эпидемиологический процесс, который нет смысла блокировать

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К концу весны 2021 года 40% населения Украины переболеют коронавирусной болезнью. Это эпидемиологический процесс и его придется пройти.

Такой прогноз озвучил врач-иммунолог Андрей Волянский в интервью Укринформ.

Он подчеркнул, что на сегодня неизвестно, когда и в каком количестве Украина получит вакцину против COVID-19. Также неизвестно, сколько людей сможет получить прививку бесплатно.

По мнению специалиста, обсуждение этой темы преждевременно, поскольку наша страна успеет пережить первую волну пандемии, до того, как вакцина будет доступна украинцам.

Волянский прогнозирует, что до мая следующего года около 40% населения будут заражены ковидом, а 40 тысяч случаев могут закончится летально.

Иммунолог считает, что полный карантин – это шанс как можно большему числу людей дождаться вакцинации. Однако это нецелесообразно, ведь население должно переболеть и пережить крупнейшую вспышку ковида.

Ранее MedOboz писал, что электронные сигареты изменяют реакцию иммунитета на вирусы. Исследование проведено на модели гриппа, однако ученые считают полученные результаты справедливыми и для коронавируса.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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