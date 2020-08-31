До 90% людей с выявленным коронавирусом не заразны для окружающих, – ученые из США

До 90% людей, прошедших тестирование на COVID-19 в Массачусетсе, Нью-Йорке и Неваде в июле и получивших положительный результат, практически не имели следов вируса в организме.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на исследователей из США, это может быть связано с тем, что сегодняшние ПЦР-тесты слишком чувствительны и требуют корректировки, чтобы исключить людей, в организме которых присутствует незначительное количество вируса, поскольку они, скорее всего, не заразны.

ПЦР-тесты на COVID-19 слишком чувствительны Shutterstock

Тесты ПЦР циклически анализируют генетический материал вируса и обычно делают 37 или 40 циклов. Но эксперты говорят, что это слишком много, потому что они обнаруживают очень небольшие количества вируса, которые не представляют опасности.

По словам врачей, меньше пороговых значений цикла будут точнее определять людей с большим количеством вируса, которые действительно являются заразными для окружающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что ПЦР-тесты на коронавирус могут дать ошибочный результат.