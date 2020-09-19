До 50% не встречавшихся с COVID-19 людей имеют к нему иммунитет – исследование

Мирослав Семенюк Пульмонология 09:45, 19.09.2020 Обновлено: 09:46, 19.09.2020

Среди людей, которые никогда не сталкивались с COVID-19, от 20% до 50% показали иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2.

Как говорится в журнале British Medical Journal, в исследовании образцов донорской крови, полученных в США с 2015 по 2018 год, 50% продемонстрировали различные формы реакции Т-клеток, играющих важную роль в иммунном ответе, на SARS-CoV-2.

Эксперимент проведен в шести странах
pixabay.com

В аналогичном исследовании образцов из Нидерландов реакцию обнаружили у двух из 10 человек, не сталкивавшихся с коронавирусом. В Германии реакцию Т-клеток выявили у трети здоровых доноров (23 из 68).

В Сингапуре 12 из 26 образцов, взятых до июля 2019 года, показали реактивность к SARS-CoV-2. Реакционная способность была также обнаружена в Великобритании и Швеции.

Отмечается, что эти исследования небольшие и еще не дают точных оценок иммунного ответа на SARS-CoV-2.

Также остается выяснить происхождение иммунных ответов. Одна из гипотез объясняет их перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов, вызывающих то, что называют простудными заболеваниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что идеальная вакцина от коронавируса должна соответствовать трем критериям:

  • формировать надежную иммунный ответ;

  • вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет;

  • не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

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