Девушка пожаловалась на отвратительные запахи после коронавируса

Репортер Джеймелуиз Хадспит из Великобритании пожаловалась на отвратительные запахи после того, как в декабре 2020 года переболела коронавирусом.

Как сообщает The Mirror, болезнь девушка перенесла легко, лечение в больнице не потребовалось. Обоняние и вкус вернулись к ней только через три месяца, после чего она и начала чувствовать неприятные запахи.

"Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами", – рассказала девушка.

Сперва она подумала, что запах находится внутри ее квартиры, и провела уборку. Однако это чувство сопровождало ее и в супермаркете, и даже во время прогулки с собакой. Тогда она поняла, что проблема с ней.

Как оказалось, Хадспит страдает паросмией – состоянием, которое изменяет обоняние человека, как следствие "длительного Covid-19".

Девушка отметила, не знает, как лечить последствия болезни и не понимает, когда оно пройдет. Она испытывает тошноту и стресс от отвратительных запахов. При этом Хадспит может есть только самые простые продукты – овсяные хлопья, макароны – так как любая ароматная еда вызывает отвращение вплоть до тошноты и рвоты.

В материале также отмечается, что другие люди, перенесшие коронавирус, рассказывали о запахах пота, дыма, химикатов, дрожжей и даже крови.

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