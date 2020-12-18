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/ Пульмонология

Дети, рожденные от женщин с COVID-19, получили антитела против вируса – исследование

1.6т
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Пять детей, рожденные от женщин с COVID-19, получили антитела против коронавируса.

По данным Сингапурской исследовательской сети акушерства и гинекологии, у всех пяти родившихся были антитела. Однако ученые отметили, что пока не ясно, какой уровень защиты получили младенцы, передает The Guardian.

По словам исследователей, количество антител у младенцев варьировалось и было выше у тех, чьи матери были инфицированы ближе к моменту родов. Ученые добавили, что требуется дальнейший мониторинг, чтобы увидеть, будут ли снижаться антитела по мере взросления детей.

Исследователи отметили, что наблюдали за 16 зараженными женщинами, большинство из которых были инфицированы в легкой форме. Более серьезные осложнения наблюдались у пожилых женщин с излишним весом.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
Сингапур
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