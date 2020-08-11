Дети передают COVID-19 так же легко, как простуду: эксперт предупредил об опасности

Дети могут передавать COVID-19 так же легко, как они распространяют простуду. Поэтому именно детям в первую очередь нужно использовать средства защиты от коронавируса.

Об этом заявил бывший профессор Гарвардской медицинской школы Уильям Хазелтин каналу CNN. По его словам, COVID-19 использует тот же рецептор в носовых проходах, что и один из вирусов простуды. Это просто вирус простуды, который тоже убивает, подчеркнул эксперт.

"Есть все основания подозревать, что этот вирус, даже если он может убить вас, ведет себя почти как вирус простуды с точки зрения передачи. Кто передает простуду? Дети передают простуду", – заявил доктор.

Дети передают COVID-19 так же легко, как простуду – эксперт

Хазелтин предупредил, что дети могут заразиться и заразить других, поэтому им в первую очередь следует носить маски.

По его словам, дети до 5 лет могут быть "очень заразными для других людей". "Оказывается, у них в носу в тысячу раз больше вируса, чем нужно, чтобы заразить", – сказал Хазелтин.

Кроме того, опубликованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) новый отчет показал, что когда дети госпитализируются из-за COVID-19, они нуждаются в отделении интенсивной терапии так же часто, как и взрослые.

"У детей может развиться тяжелое заболевание COVID-19; в течение периода наблюдения каждый третий ребенок был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. У испаноязычных и темнокожих детей были самые высокие показатели госпитализации, связанной с COVID-19", – говорится в отчете.

В CDC напомнили, что для замедления пандемии детям нужно напоминать чаще мыть руки, держаться на физическом расстоянии от других, а если им 2 года и больше, им следует носить маску, когда они находятся рядом с людьми вне домашнего круга членов их семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что дети младшего возраста, вероятно, распространяют коронавирус COVID-19 не в меньшей степени, чем взрослые.