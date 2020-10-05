Дети не являются главным звеном в распространении коронавируса – врач

Дети не являются критическим звеном в распространении коронавируса (COVID-19).

Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" высказал врач-педиатр Алексей Рыков. Он пояснил, что дети чаще заражаются от взрослых, в семье.

"Учитывая, что дети в большинстве случаев переносят заболевания малосимптомно или даже бессимптомно, они не являются критическим звеном в распространении болезни вне семейных контактов", – рассказал он.

Медик добавил, что закрытие школ на карантин, это "не очень хорошая идея".

"Это решение должно быть комплексным, наряду с принятием карантинных мероприятий в других сферах. Целесообразно избирательно вводить карантинные меры в случае ухудшения ситуации в конкретной школе", – пояснил Рыков.

Врач акцентировал, что на развитие детей влияет, скорее, не сама болезнь, а ограничительные меры, принятые в связи с ней. COVID-19 у детей в большинстве случаев имеет легкий или бессимптомный ход, а тяжелые случаи единичны.

"В группе риска тяжелого течения – маленькие дети в возрасте до 6 месяцев или дети, имеющие значительные проблемы со здоровьем. Самому маленькому ребенку с подозрением на коронавирусную болезнь в моей практике было 1,5 месяца, и ребенок болел довольно легко", – добавил Рыков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что большую роль в распространении коронавируса по всему миру сыграли дети и молодые люди, которые составляют небольшой процент зараженных.