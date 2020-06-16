Дети лучше защищены от коронавируса: ученые вычислили причину

Ученые утверждают, что дети лучше защищены от коронавируса (COVID-19), поскольку их организм привык к простудным заболеваниям.

Как пишет Daily Mail, специалисты пришли к выводу, что у взрослых бывает в среднем от двух до четырех простуд в год, в то время как у детей – до 12. При этом ученые предполагают, что дети обладают устойчивостью к вирусу, которой нет у взрослых.

Профессор Джон Белл из Оксфордского университета заявил, что у многих людей молодого или среднего возраста могут быть Т-клетки, которые имеют иммунитет к коронавирусу.

"Вполне возможно, что это сможет обеспечить некоторую защиту от этого патогена, когда он прибудет", – отметил Белл. Также он подтвердил, что 70% людей, которые инфицировались коронавирусом, не чувствуют симптомов.

При этом его коллега, профессор Адриан Хейдей добавил: "Все взрослые старше определенного возраста (от 30 до 35 лет) в конечном итоге не имеют тимуса (центральной железы иммунной защиты), поэтому их Т-клетки работают с учетом того, подвергались ли они воздействию ранее".

Ученые добавили, что считается, что коронавирусы вызывают до 30% всех простудных заболеваний, но точно неизвестно, сколько из них вызвано типами бета-коронавирусов, которые также вызывают тяжелые инфекции грудной клетки у самых старых и самых молодых пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, французские ученые выяснили, что люди даже с легкими симптомами COVID-19 вырабатывают антитела. Это вселяет надежду на то, что выздоровевшие действительно получают иммунитет от заболевания.