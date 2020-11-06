Дети быстрее "побеждают" COVID-19 благодаря особым антителам – исследование

Ученые предположили, что дети избавляются от коронавирусной инфекции намного быстрее, чем взрослые, благодаря более слабому иммунному ответу.

Такую особенность установили ученые из Колумбийского университета в США, пишет MedicalXpress.

Результаты исследований показывают, что дети избавлялись от инфекции быстрее взрослых, также они были заразны в течение более короткого периода времени.

Детский организм, инфицированный коронавирусом, вырабатывает более слабые антитела по сравнению со взрослыми, у которых сильная реакция иммунитета связана с тяжелым течением COVID-19.

Также обнаружена разница в типах антител: дети вырабатывали в основном один тип антител, называемый IgG, который распознает спайковый белок на поверхности вируса; взрослые, напротив, вырабатывали несколько типов антител к этому белку и другим вирусным белкам, и эти антитела были более мощными при нейтрализации вируса.

Дети, чтобы распознавать новые патогены, используют резервы врожденного иммунитета, тогда как взрослые и, особенно, пожилые люди полагаются на иммунологическую память.

Ранее MedOboz писал, что одним из распространенных симптомов ковида у детей является одышка. При его обнаружении нужно срочно обратиться к врачу.