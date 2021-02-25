Дешевый препарат от паразитов на 75% снижает риск заражения коронавирусом – ученые

Ученые обнаружили, что противопаразитный препарат ивермектин на 75% снижает риск заражения, госпитализации и смерти от коронавируса.

Более 30 испытаний в разных странах мира показали "значительные улучшения на всех стадиях заболевания", пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в рецензируемом американском журнале Frontiers of Pharmacology.

Ученые заявили о новом препарате для лечения коронавируса

Более раннее исследование профессора Эндрю Хилла из Ливерпульского университета также показывало снижение смертности после применения ивермектина, однако тогда он настаивал на дополнительных испытаниях.

На прошлых выходных состоялся онлайн-саммит международных экспертов, на котором были обнародованы данные об эффективном использовании препарата в Индии и Южной Америке.

Директор Консультации по доказательной медицине в Бате Тесс Лори по итогам встречи представила Всемирной организации здравоохранения 97-страничный отчет и призвала ВОЗ рекомендовать препарат для лечения коронавируса.

Отмечается, что ивермектин выпускается в форме таблеток или капель. Обычно его применяют против паразитарных червей, вшей и чесотки. Например, в Великобритании он стоит в два раза дешевле других препаратов, которые применяют при лечении коронавируса. В то же время местный регулятор заявил, что изучит данные исследований и затем примет решение, стоит ли рекомендовать лекарство для борьбы с инфекцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильские ученые заявили, что экстракт водоросли спирулины может облегчить течение болезни у пациентов с COVID-19. Это вещество снижает вероятность развития осложнений и повреждения органов, что является основной причиной смертности от коронавируса.