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/ Пульмонология

Делают практически все: названы главные ошибки при использовании антисептика

7.4т
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Антисептики на основе спирта существенно снижают концентрацию патогенов, однако они будут бесполезны, если у человека немытые или жирные руки.

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На официальном сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликованы рекомендации по использованию антисептиков для профилактики коронавируса (COVID-19).

Как правильно пользоваться антисептиком для рук

Как правильно пользоваться антисептиком для рук

Содержание этилового спирта в антисептике должно быть выше 60%, а изопропилового – больше 75%. Также специалисты рекомендуют использовать гели.

Все средства нужно тщательно растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания. В общей сложности процедура мытья рук должна занимать около 30 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский рассказал об альтернативах обычным антисептикам для рук, а также пояснил, какие дезинфицирующие средства использовать нельзя.

Ранее появилось семь простых рецептов, как приготовить антисептик для рук дома.

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Тема
Коронавирус
Теги
медики вирус
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