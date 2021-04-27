Cтатистика практического применения препарата Протефлазид® для профилактики и лечения СOVID-19: данные НАСУА

В период с февраля по июль 2020 года научно-производственная компания "Экофарм" передала 32 995 флаконов препарата Протефлазид® (капли) в качестве гуманитарной помощи медучреждениям (по их просьбе), принимающим больных с СOVID-19, для профилактики и лечения медперсонала, а также пациентов.

В октябре 2020 года статистическую обработку результатов применения этой гуманитарной помощи осуществили сотрудники Национальной академии статистики, учета и аудита. Ниже приведены ключевые фрагменты из утвержденного НАСУА заключительного отчета "Формирование базы данных и статистический анализ эффективности использования препарата Протефлазид® (капли) в условиях пандемии COVID-19".

КТО ПРИМЕНЯЛ ПРЕПАРАТ

Академией статистики проанализированы данные:

• о профилактическом приеме препарата 7 444 медиками;

• о лечебном применении препарата 433 больными СOVID-19 (из них 23 медика) при течении заболевания различной степени тяжести: легкой, средней и тяжелой;

• о периоде начала приема препарата сотрудниками медицинских учреждений и пациентами – 27 февраля 2020 года.

Итоговая информация – 1 октября 2020 года.

Проанализированы письменные отзывы 79 медицинских учреждений из разных городов и регионов Украины, в том числе Винницкой области – 3, Волынской – 5, Днепропетровской – 5, Донецкой – 2, Закарпатской – 1, Запорожской – 2, Ивано-Франковской – 2, Кировоградской – 1, Луганской – 5, Львовской – 1, Одесской – 3, Полтавской – 2, Ривненской – 7, Тернопольской – 1, Харьковской – 13, Херсонской – 2, Хмельницкой – 2, Черкасской – 1, Черновицкой – 9, Черниговской – 1 и города Киева – 11.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В целом если сравнить данные по результатам применения препарата Протефлазид® с исследуемыми группами медиков и пациентов, которые не принимали препарат, следует отметить, что среди принимавших препарат с действующим веществом протефлазид:

• отсутствовала смертность – ни один человек из принимавших в качестве противовирусного препарата Протефлазид® не умер;

• уменьшилось количество заболевшего медперсонала в медицинских учреждениях – в 2,2 раза по сравнению с группой контроля;

• снизилась доля тяжелого протекания болезни – в 3,3 раза по сравнению с группой контроля;

• снизился средний срок лечения – в 1,8 раза, по сравнению с группой контроля;

• в 13 областях Украины (Волынской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черниговской) в результате приема препарата Протефлазид® медперсоналом с целью профилактики не заболел на COVID-19 ни один человек.

Важным выводом является тот факт, что на фоне приема препарата с действующим веществом протефлазид, ни один больной не изменил своего статуса, актуального на момент начала приема препарата, то есть болезнь не переходила в более тяжелые стадии.

Состав действующего вещества протефлазид: флавоноиды апигенин, лютеолин и трицин. Имеют широкий спектр противовирусной активности. Согласно опубликованным исследованиям, они: - Подавляют репликацию ДНК- и РНК-вирусов путем воздействия на ряд "мишеней" – вирусоспецифических ферментов ДНК- и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы, нейраминидазы и 3CL-протеазы. - Препятствуют проникновению вируса в клетки эпителия. - Блокируют размножение вируса внутри клетки, чем защищают клетки организма от окислительного стресса и воспаления, уменьшая вероятность возникновения острого респираторного дистресс-синдрома и цитокинового шторма.

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