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/ Пульмонология

В ЕС могут одобрить американскую "одноразовую" вакцину от коронавируса

2.5т
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Американская компания Johnson & Johnson, которая проводит испытания "одноразовой" вакцины против COVID-19, подала заявку на одобрение препарата в ЕС.

О получении соответствующего запроса Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) отчиталось во вторник, 16 февраля. Об этом сообщается на сайте агентства.

Документы на условное маркетинговое разрешение вакцины подали представители Janssen-Cilag International N.V, принадлежащей компании Johnson & Johnson.

В EMA отметили, что проверку препарата проведут в ускоренном режиме. Предварительно, решение может быть принято со середины марта "при условии, что данные компании об эффективности, безопасности и качестве вакцины будут достаточно полными и надежными", сказано в заявлении европейского регулятора.

Такой короткий срок агенство пояснило тем, что оно уже проверило некоторые данные о препарате J&J "в ходе периодического обзора".

Вакцина Johnson & Johnson

Вакцина Johnson & Johnson

Отметим, если эта вакцина получит разрешение, она станет четвертым препаратом, одобренным для использования в ЕС. Ранее агенство одобрило вакцины против коронавируса от компаний BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Вакцина J&J не требует повторного введения. Ее также не нужно держать замороженной, что урезает расходы на транспортировку.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски сообщил, что из-за мутаций коронавируса может потребоваться ежегодная вакцинация населения планеты.

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Европейский Союз Вакцина от коронавируса
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