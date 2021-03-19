Тодуров: победить пандемию можно только вакцинацией, риски с болезнью несоизмеримы

Риски осложнений от вакцины против COVID-19 несоизмеримы с рисками заражения коронавирусом и возможными последствиями болезни.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил известный украинский кардиохирург Борис Тодуров. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 19 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди, имеющие высшее образование медицинское, знают немножко историю... Все эпидемии, пандемии в мире, которые были до этого, были побеждены исключительно вакцинацией: и корь, и дифтерия, и грипп, и оспа, и все остальное", – подчеркнул медик.

Как сказал он, без вакцины победить пандемию очень сложно. Тем более, пандемию коронавируса, который не вызывает стойкого иммунитета, добавил врач. Так, по словам Тодурова, многие люди, переболевшие полгода назад, "сейчас болеют второй раз, а некоторые уже и в третий". "И врачи это понимают", – отметил кардиохирург.

Борис Тодуров высказался о вакцинации

Он указал на то, что когда положить на одну чашу весов риски вакцинации, а на вторую – риски заболеть коронавирусом всего с 2% летальностью, то "это абсолютно несоизмеримые риски".

"Риск заболеть COVID-19 и умереть в тысячу раз больше, чем осложнений от вакцинации", – подчеркнул медик.

Борис Тодуров. Источник: Скрин видео

Он рассказал, что среди сотрудников его клиники, которые сделали прививку, лишь у двоих была субфебрильная температура (37,1–38,0°C) к вечеру после укола.

В целом процент побочных эффектов составляет около 0,5%.

Количество вакцинированных в Украине. Источник: Скрин видео

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов 19 марта анонсировал начало второго этапа вакцинации в Украине со следующей недели.

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