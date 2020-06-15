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/ Пульмонология

COVID-19 способствует развитию новой болезни: ученые сделали открытие

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Заболевание коронавирусом нового типа повышает в инфицированных пациентов риск развития сахарного диабета.

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К такому выводу пришла группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и других исследовательских учреждений. Об этом сообщает New England Journal of Medicine.

В своем исследовании ученые выяснили, что наличие сахарного диабета значительно усугубляет течение коронавируса. В частности, примерно 20-30 процентов умерших от COVID-19 страдали этим заболеванием.

Помимо этого, специалисты утверждают, что коронавирус даже способствует развитию диабета у людей, которые не болели им до инфицирования.

По словам ученых, протеин ACE-2, обеспечивающий проникновение COVID-19 в клетки, также воздействует на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы. Правда, они пока не выяснили, изменяется ли он после выздоровления пациентов с коронавирусом. Также исследователи не смогли установить, является ли развивающийся у них диабет болезнью нового вида или же он принадлежит к уже ранее известным типам.

Для дальнейшего исследования ученые создали глобальный реестр пациентов с сахарным диабетом, который также связан с коронавирусной инфекцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что люди с сахарным диабетом имеют намного больше рисков умереть от COVID-19. Смертность у пациентов со вторым типом диабета в два раза выше, а с первым – в 3,5.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
вирус диабет
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