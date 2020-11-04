COVID-19 сильно истощает организм: медики перечислили последствия болезни

Ученым тяжело предположить, чем может в будущем обернуться для человека перенесенный COVID-19, поскольку этот вирус до конца не изучен.

Хотя все специалисты сходятся во мнении, что коронавирусная болезнь сильно истощает организм, следовательно, его нужно укреплять. Об этом в комментарии "КП" в Украине" заявила врач-инфекционист Ирина Древняк.

"Наиболее распространенные жалобы от пациентов, которые переболели COVID-19, это усталость. В таком случае я советую обратить внимание на питание: побольше свежих овощей и фруктов, поменьше жирного и жареного. Забудьте о курении и прочих привычках, которые наносят вред здоровью. Также не лишним будет пропить витаминный комплекс, но только с разрешения врача", – посоветовала она.

По словам медика, если придерживаться таких рекомендаций, то со временем усталость и отдышка уйдут. Что касается такого признака коронавируса, как аносмия, то, отметила врач, нюх исчезает из-за изменений в центрально-нервной системе. В этом случае пациенты могут только ждать и надеяться, что обоняние восстановится как можно быстрее, ведь здесь все индивидуально – у некоторых оно появляется через неделю-две, а другим необходимо пару месяцев.

"COVID-19 коварно "бьет" по внутренним органам. Например, если у коронавирусника до болезни были проблемы с высоким давлением, то после уже перенесенного может развиться гипертония. Также вирус может нарушить работу сердца, легких, почек, нервной системы. У многих ранее здоровых пациентов вирусная инфекция вызвала миокардит или воспаление сердечной мышцы. У некоторых после коронавируса появились проблемы с легкими, частично снизилась их функция", – перечислила Древняк.

Медики отмечают, что у переболевших COVID-19 достаточно часто диагностируют венозные тромбозы. Поэтому для профилактики они назначают антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь, причем эффективнее всего будут в уколах.

Также вызывает много вопросов у врачей психическое состояние больных коронавирусом. По их наблюдениям, излечившись, такие пациенты, особенно те, которые находились на аппаратах ИВЛ, часто пребывают в подавленном настроении, чувствуют апатию. А все потому, что, как утверждают медики, мозг какое-то время недополучал достаточное количество кислорода.

Помимо этого, при COVID-19 страдает и кожа. У медиков даже появился такой термин, как "ковидные пальцы". Они поясняют, что у некоторых пациентов с диагнозом коронавирус возникают кожные высыпания, похожие на обморожение на стопах. Красные и фиолетовые бугорки на пальцах появляются чаще всего у людей в возрасте до 30 лет и проходят в течение двух-трех недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор львовской больницы "Охматдет" Александра Бурда назвала признаки COVID-19 у детей, на которые нужно обращать внимание, чтобы избежать тяжелых последствий этой болезни.