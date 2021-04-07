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/ Пульмонология

COVID-19 повышает риск депрессии, деменции и инсульта – исследование

2.8т
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Британские ученые выяснили, что зараженные коронавирусом люди более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта.

В ходе исследования они проанализировали медицинские карты более 500 тысяч пациентов в США, у которых за последние полгода был диагностирован COVID-19, пишет ВВС.

У трети из них развился или возник рецидив психологического или неврологического состояния. При этом риск госпитализации или необходимости реанимации был еще выше. Вероятно, это связано как с воздействием стресса, так и с вирусом, оказывающим прямое воздействие на мозг.

Исследователи объяснили, что тревожные расстройства и расстройства настроения были наиболее распространенным диагнозом среди людей с COVID-19, и они, скорее всего, были связаны со стрессом, связанным с переживанием тяжелой болезни или госпитализацией в ​​больницу.

Такие состояния, как инсульт и слабоумие, вероятно, были связаны с биологическим воздействием самого вируса или реакцией организма на инфекцию в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Европейском агентстве по лекарственным средствам не подтвердили заявление их высокопоставленного представителя Марко Кавалери о связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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