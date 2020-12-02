Новый метод сканирования выявил повреждения легких спустя три месяца после COVID-19

Так называемый длительный COVID-19 может сопровождаться легочными аномалиями, которые удалось зафиксировать у некоторых пациентов спустя три месяца после инфицирования.

Соответствующие результаты показало исследование Оксфордского университета, передает ВВС. Ученые применили на 10 пациентах в возрасте от 19 до 69 лет новый метод сканирования легких – с помощью газа ксенон.

Во время традиционного обследования каких-либо аномалий не обнаружили. Ксеноновый метод показал повреждения, когда пациенты вдыхали газ во время магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Восемь добровольцев из 10 имели одышку и повышенную утомляемость три месяца после коронавируса, хотя ни один из них не попадал в реанимацию и не нуждался в вентиляции легких. У этих добровольцев нашли участки легочной ткани, где воздух плохо поступал в кровь.

Темные участки – те части легких, где воздух с трудом транспортируется в кровь. Первый снимок – здоровые легкие, второй – поврежденные коронавирусом ВВС

"Я ожидал определенного поражения легких, но не настолько, как мы увидели", – сказал профессор Фергюс Глисон, который возглавлял исследования.

Доктор Шелли Кисела считает, что до 10% тех, кто перенес COVID-19, могут иметь определенную форму повреждения легких и длительные симптомы коронавируса.

Результаты побудили ученых запланировать подобные исследования в больших масштабах. Новый метод планируют применить еще на 100 пациентах, которые не попали в больницу и не имели серьезных симптомов COVID-19.

Карта распространения коронавируса в мире:

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