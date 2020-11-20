Если говорить о моем личном опыте в отделении интенсивной терапии, то где-то в конце лета – первая половина сентября... тяжелое течение, то есть те пациенты, с которыми я сталкиваюсь, находящиеся на лечении в отделении интенсивной терапии, это, как правило, были люди 70+. На сегодняшний день, буквально последние полтора месяца, огромное количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19, которые требуют, в том числе, искусственной вентиляции легких. На данный момент у меня в отделении два пациента, находящихся на ИВЛ – один 35 лет, другой 46 лет, абсолютно без сопутствующей патологии, которые были здоровы до заболевания COVID-19

То есть вирус меняется, или условия его протекания меняются – мне трудно сказать... Этот вопрос, наверное, к специалистам-вирусологам, но однозначно могу сказать, что на сегодняшний день 50 на 50. 50% людей относительно молодого возраста до 60 лет с тяжелым течением, 50% – 60+ с сопутствующей патологией.

Если еще летом я сам говорил, что для молодых ковид не страшен, то есть молодые в большинстве случаев его переносят легко и не требуют госпитализации, то на сегодняшний день уверенно могу сказать, что это уже не так. У молодых также, даже у людей без сопутствующей патологии, имеет место тяжелое течение COVID-19 и летальность в том числе.

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